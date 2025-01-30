Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:09, 30 января 2025Мир

В Британии рассказали о шокировавшем Украину решении Трампа

Guardian: Украина шокирована решением Трампа о приостановке помощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Украина шокирована решением администрации американского президента Дональда Трампа о приостановке всех программ внешней помощи. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В статье отмечается, что целый ряд проектов был фактически остановлен в одночасье. По данным издания, украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) пытался убедить Вашингтон сохранить финансирование некоторых «критически важных» программ, но безуспешно.

Как утверждает собеседник агентства, новая американская администрация намерена «разрушить то, что было раньше, и построить что-то совершенно новое».

21 января Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи иностранным государствам на 90 дней. В этот период будет проведена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Красного флага над Рейхстагом тоже не было?» В России ответили Шольцу, поблагодарившему США за освобождение Германии

      Осужденному по делу Дугиной обещали две тысячи рублей за поддельные документы

      В Британии рассказали о шокировавшем Украину решении Трампа

      Названо ожидаемое в США последствие решения Трампа приостановить помощь Украине

      Носорог затоптал гулявшего мужчину

      Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за одной привычки

      Посла США в России обвинили в игнорировании писем по ситуации с Винником

      США лишили более полумиллиона мигрантов из Венесуэлы защищавшего их от депортации статуса

      Свидетель раскрыл схему работы подозреваемой в мошенничестве Битмамы

      Мигрантов в Гуантанамо разместят на поле для гольфа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше