В Британии рассказали о шокировавшем Украину решении Трампа

Guardian: Украина шокирована решением Трампа о приостановке помощи

Украина шокирована решением администрации американского президента Дональда Трампа о приостановке всех программ внешней помощи. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В статье отмечается, что целый ряд проектов был фактически остановлен в одночасье. По данным издания, украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) пытался убедить Вашингтон сохранить финансирование некоторых «критически важных» программ, но безуспешно.

Как утверждает собеседник агентства, новая американская администрация намерена «разрушить то, что было раньше, и построить что-то совершенно новое».

21 января Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи иностранным государствам на 90 дней. В этот период будет проведена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.