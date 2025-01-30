Депутат Оттен: Немцы разочарованы из-за поставок военной помощи Украине

Немцы разочарованы тем, что украинские войска не могут добиться успеха на поле боя, несмотря на поставки военной помощи со стороны властей Германии. Об этом заявил член комитета по обороне бундестага Герольд Оттен в беседе с «Известиями».

Он полагает, что чем дольше будет длиться конфликт, тем активнее граждане будут выступать против отправки оружия на Украину. Оттен отметил, что на поддержку Киева тратится много средств, однако ситуация на поле боя «совершенно не меняется».

«Все эти обещания, что Россия проиграет, а Украина выиграет, не сбылись. Поэтому многие люди разочарованы», — сказал он.