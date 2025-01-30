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06:43, 30 января 2025Россия

В Госдуме предложили сообщать владельцам участков о риске их изъятия

Депутат Чернышов предложил предупреждать владельцев участков о риске их изъятия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вице-спикер Государственной думы России предложил сообщать владельцам заброшенных участков о существующем риске их изъятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Чернышова к вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву.

По мнению депутата, подобная мера позволит предотвратить несправедливые случаи, когда находящаяся в собственности земля будет изыматься из-за того, что владелец не в состоянии ухаживать за ней, а родственники не смогли принять мер, поскольку не были предупреждены о риске изъятия участка.

«Прошу рассмотреть возможность введения механизма информирования родственников собственников таких земель о возможном изъятии. Если бы их близкие знали о возможности изъятия, они могли бы взять на себя уборку заросшей территории, тем самым сохранив землю в собственности семьи», — считает Чернышов.

Ранее адвокат Елена Кудерко напомнила, что закон об изъятии неиспользуемых по назначению земельных участков вступит в силу с 1 марта 2025 года. Она отметила, что первые аукционы по продаже «заброшенных» участков с публичных торгов могут состояться не ранее апреля 2028 года.

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