В Госдуме предложили сообщать владельцам участков о риске их изъятия

Депутат Чернышов предложил предупреждать владельцев участков о риске их изъятия

Вице-спикер Государственной думы России предложил сообщать владельцам заброшенных участков о существующем риске их изъятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Чернышова к вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву.

По мнению депутата, подобная мера позволит предотвратить несправедливые случаи, когда находящаяся в собственности земля будет изыматься из-за того, что владелец не в состоянии ухаживать за ней, а родственники не смогли принять мер, поскольку не были предупреждены о риске изъятия участка.

«Прошу рассмотреть возможность введения механизма информирования родственников собственников таких земель о возможном изъятии. Если бы их близкие знали о возможности изъятия, они могли бы взять на себя уборку заросшей территории, тем самым сохранив землю в собственности семьи», — считает Чернышов.

Ранее адвокат Елена Кудерко напомнила, что закон об изъятии неиспользуемых по назначению земельных участков вступит в силу с 1 марта 2025 года. Она отметила, что первые аукционы по продаже «заброшенных» участков с публичных торгов могут состояться не ранее апреля 2028 года.