Политтехнолог Золотарев заявил о разрушенной в хлам экономике Украины

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев заявил, что экономика Украины уже разрушена «в хлам». Свое мнение он высказал на Youtube-канала Politeka.

По его словам, не ясно, сколько времени понадобится на восстановление республики. «Сегодня мы перед очень простой дилеммой: поражение или уничтожение», — признал эксперт.

Также Золотарев высказался о призыве бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла Украины в Великобритании Валерия Залужного не бояться «красных линий Путина». Экс-военачальник выступил против перемирия с Россией, заявив о необходимости продолжать боевые действия. В этовет на это эксперт отметил, что рассуждать легко, лишь находясь в Лондоне, а сотням тысяч лишившихся жизней солдатам ВСУ от этого не легче.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил России ультиматум для начала переговоров. По его словам, для начала диалога между Москвой и Киевом Россия должна вернуться к границам 2022 года.