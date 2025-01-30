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08:20, 30 января 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о продвижении ВС России в Серебрянском лесничестве

Марочко: ВС России заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Российские военные нанесли неожиданный удар Вооруженным силам Украины (ВСУ) и продвинулись в Серебрянском лесничестве. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Нашим войскам удалось нанести неожиданный удар по украинским боевикам юго-восточнее населенного пункта Червоная Диброва. Нанеся поражение живой силе и технике противника, ВС РФ заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве», — уточнил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также рассказал об улучшении российскими войсками тактического положения в районе Шипиловки в Луганской народной республике.

Ранее стало известно, что ВС России начали зачистку микрорайона Северный в Часовом Яре. Информацию об этом подтвердил командир штурмовой группы отряда «Эспаньола» Михаил Турканов с позывным Питбуль.

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