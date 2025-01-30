Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:33, 30 января 2025Россия

В России обвинили США в продолжении агрессивной политики

Депутат Колесник: Американская агрессивная политика продолжается
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по распределительной станции нефтепровода «Дружба» американскими ракетами свидетельствует о продолжении агрессивной политики США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Был нанесен массированный удар по Кременной, пострадали мирные жители. Был удар по станции нефтепровода американскими ракетами. Это свидетельствует о том, что помощь США не прекратилась и ВСУ продолжают наносить удары их ракетами. Мы видим продолжение прежней агрессивной политики», — уверен депутат.

Удары по нефтепроводам, как считает Колесник, выгодны для США и для Украины, обеим сторонам безразлично то, как это может отразиться на потребителях российских энергоресурсов в других государствах.

«Это ведь стратегическое сырье, не надо, чтобы Россия его кому-то продавала. Так что это все продолжение агрессивной американской политики. Удары наносятся по инфраструктуре, в том числе критической», — заключил Колесник.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области американскими ракетами. При попытке удара нет ни разрушений, ни пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они все наши». Как российские спортсмены и олимпийские чемпионы отреагировали на катастрофу самолета с фигуристами в США

      Заслуженный пилот России назвал виновных в авиакатастрофе в Вашингтоне

      Тренер Большунова объяснил отъезд лыжника в Европу

      Разозливший Ватикан автор «Кода да Винчи» выпустит новую книгу

      Пытавшегося подкупить силовика главу «Фонбета» обманули посредники

      Алена Водонаева оценила стиль Анны Семенович фразой «бабкины балахоны»

      В ЕС захотели еще 100 миллиардов евро на оборону

      Наемника из Литвы заочно осудили в России на 13,5 года колонии

      Росгвардия сбила беспилотник ВСУ «Баба-Яга»

      Алиев выразил соболезнования Трампу из-за крушения самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше