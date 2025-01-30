Депутат Колесник: Американская агрессивная политика продолжается

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по распределительной станции нефтепровода «Дружба» американскими ракетами свидетельствует о продолжении агрессивной политики США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Был нанесен массированный удар по Кременной, пострадали мирные жители. Был удар по станции нефтепровода американскими ракетами. Это свидетельствует о том, что помощь США не прекратилась и ВСУ продолжают наносить удары их ракетами. Мы видим продолжение прежней агрессивной политики», — уверен депутат.

Удары по нефтепроводам, как считает Колесник, выгодны для США и для Украины, обеим сторонам безразлично то, как это может отразиться на потребителях российских энергоресурсов в других государствах.

«Это ведь стратегическое сырье, не надо, чтобы Россия его кому-то продавала. Так что это все продолжение агрессивной американской политики. Удары наносятся по инфраструктуре, в том числе критической», — заключил Колесник.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области американскими ракетами. При попытке удара нет ни разрушений, ни пострадавших.