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22:26, 30 января 2025Мир

В России сообщили о разочаровании США в «кровопролитном» украинском проекте Байдена

МИД России: США разочаровались в кровопролитном украинском проекте Байдена
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Авантюра бывшего президента США Джо Байдена, целью которой было сплочение западных стран против России в конфликте на Украине, вызвала разочарование в США, заявил проректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел (МИД) РФ Олег Карпович. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

По его словам, Белый дом задается вопросом о целесообразности поддержания на плаву украинского проекта, который вызывает все меньше интереса у граждан Соединенных Штатов.

«А ведь именно эта кровопролитная авантюра, по замыслу Байдена, должна была сплотить западный лагерь вокруг образа общего врага в лице России», — заявил Карпович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден оказал недостаточную помощь Украине перед началом вооруженного конфликта с Россией. По его словам, действия экс-президента США повлияли на недостаточную помощь Киеву со стороны стран Европейского союза.

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