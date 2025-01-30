В России сообщили о разочаровании США в «кровопролитном» украинском проекте Байдена

МИД России: США разочаровались в кровопролитном украинском проекте Байдена

Авантюра бывшего президента США Джо Байдена, целью которой было сплочение западных стран против России в конфликте на Украине, вызвала разочарование в США, заявил проректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел (МИД) РФ Олег Карпович. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

По его словам, Белый дом задается вопросом о целесообразности поддержания на плаву украинского проекта, который вызывает все меньше интереса у граждан Соединенных Штатов.

«А ведь именно эта кровопролитная авантюра, по замыслу Байдена, должна была сплотить западный лагерь вокруг образа общего врага в лице России», — заявил Карпович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден оказал недостаточную помощь Украине перед началом вооруженного конфликта с Россией. По его словам, действия экс-президента США повлияли на недостаточную помощь Киеву со стороны стран Европейского союза.