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13:40, 30 января 2025Экономика

В России высказались о неравенстве зарплат

Экономист Лукьянова: Индекс Джини по зарплатам снизился в РФ почти на 40 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С 2005 по 2023 год индекс Джини по зарплатам снизился в России почти на 40 процентов. О резком сокращении неравенства оплаты труда в РФ сообщает ТАСС со ссылкой на данные доцента факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анны Лукьяновой.

Коэффициент Джини отражает степень расслоения общества отдельно взятой страны или региона по какому-либо изучаемому признаку. Он может варьироваться от 0 до 1. Чем выше показатель, тем выше расслоение. Высокий уровень коэффициента обычно характерен для бедных государств и стран с развивающейся экономикой.

В 2005 году индекс Джини по зарплатам в России составлял 0,48, а спустя 18 лет опустился до отметки в 0,3. Лукьянова связала подобную динамику в первую очередь с повышением качества среднего профессионального и высшего образования в стране. За отчетный период, отметила экономист, вклад улучшения качества высшего образования составит почти 4 процентных пункта (п.п.).

На положительную динамику также оказало влияние увеличение минимального размера оплаты труда (около 1 п.п.), рост зарплат в промышленном секторе (1 п.п.) и увеличение окладов труда в регионах. Последний фактор, добавила эксперт, позволил снизить коэффициент Джини еще почти на 2 п.п. На этом фоне аналитик считает, что всплеск неравенства в РФ, которым сопровождался переход от плановой к рыночной экономике в 1990-е, к настоящему времени в значительной степени преодолен.

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Лукьянова пришла к подобным выводам после детального анализа результатов ежегодных опросов десятков тысяч трудоустроенных россиян. Эти исследования проводятся в рамках двух крупных экономических мониторинговых проектов. Опрос в рамках «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения» проводится сотрудниками НИУ ВШЭ с 1994 года. В свою очередь, аналитики Росстата проводят схожую процедуру в рамках «Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах» с 2011 года.

В середине 2024 года глава направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил о начале «революции зарплат» в России. Подобному обстоятельству, как отметил эксперт, в значительной степени поспособствовали внушительные оклады, предоставляемые Министерством обороны (Минобороны) российским военнослужащим. Этот фактор, по его мнению, с большой долей вероятности приведет к концу дешевой рабочей силы в стране. После возврата на прежние рабочие места участники боевых действий на Украине вряд ли согласятся на кратное понижение зарплаты. На этом фоне работодателям придется участвовать в гонке зарплат, «хотя бы из соображений удержания занятых».

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