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13:35, 30 января 2025Мир

В США предрекли уникальную битву Трампа с судом

Axios: Указ Трампа создал уникальный прецедент для Верховного суда США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Указ президента США Дональда Трампа о приостановлении помощи другим странам на 90 дней создал уникальный прецедент для Верховного суда. Об этом сообщает Axios.

«Заморозка помощи вызвала огромную путаницу и ​​вновь разожгла давние юридические дебаты о том, имеют ли президенты право отказаться тратить деньги, которые уже выделил Конгресс США. Это серьезный конституционный вопрос, на который окончательный ответ может дать только Верховный суд», — передает портал.

По словам авторов материала, почти все, что администрация Трампа делает или пытается сделать, поставит перед Верховным судом «огромные конституционные вопросы».

21 января Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней, чтобы провести переоценку соответствия этих программ поддержки внешней политике США. Кроме того, подписание данного указа означает заморозку финансирования Украины.

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