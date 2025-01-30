Россияне повысили требования к одному виду жилья

«Инком-Недвижимость»: Россияне стали более требовательными к вторичному жилью

Россияне стали предъявлять более высокие требования к вторичной недвижимости. Что изменило аппетиты покупателей, «Московскому комсомольцу» объяснил руководитель офиса «Сокол» компании «Иинком-Недвижимость» Андрей Богословский.

В связи с закрытием массовой льготной ипотеки и дороговизной рыночной покупатели стали перекочевывать с рынка новостроек на старый фонд. Прежде россиян не смущала разница в ценах между первичным и вторичным жильем — граждане были готовы брать новостройки, когда они стоили на 15-17 процентов дороже готовых квартир. В нынешней ситуации цены на новострой для большинства неподъемны. «Если учесть действующие ставки кредитования, то определяющим фактором становится платежеспособность населения», — подчеркнул профессор Московского государственного строительного университета Кирилл Кулаков.

Покупатели переключаются на рынок «вторички» и на фоне заградительной ключевой ставки становятся более придирчивыми к выбору. Как показывает статистика, россияне начали тщательнее изучать качество материалов, использованных при строительстве, инфраструктуру района покупки и работу управляющей компании.

На фоне снизившегося спроса вторичный рынок жилья в России стал рынком продавцов с высокой конкуренцией в борьбе за покупателя. Такая тенденция сохранится до тех пор, пока Центробанк не смягчит денежно-кредитную политику, говорят эксперты. На данный момент ситуация в отрасли стабильная. Цены не могут ни расти, ни падать — первому мешает низкая платежеспособность населения, а второму — инфляционное давление.

Ранее стали известны города с самым большим ростом цен на «вторичку». Заметнее всего готовое жилье подорожало в Курске и Калуге, где средняя стоимость квадратного метра выросла на 6 и 2 процента соответственно.