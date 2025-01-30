Жители Санкт-Петербурга стали пить в два раза меньше воды

Беглов: В Санкт-Петербурге водопотребление снизилось почти вдвое за 20 лет

Потребление воды в Санкт-Петербурге снизилось почти в два раза за прошедшие 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

По словам губернатора Александра Беглова, петербуржцы стали бережнее относиться к питьевой воде, используют водные ресурсы более рационально, что хорошо скажется на экологической обстановке. В настоящее время показатель ежесуточного расхода воды на одного человека в Петербурге составляет 132 литра. Горожане устанавливают дома приборы учета воды, следят за исправностью сантехники, а также не оставляют краны открытыми без необходимости. Многие устанавливают экономный режим при стирке, а также расходуют меньше воды при мытье посуды.

За 2024 год городские службы подали более 500 миллионов кубов чистой питьевой воды — почти вдвое меньше, чем в 2005 году (более 900 миллионов кубометров воды в год с расчетом около 2,5 миллиона кубометров ежесуточно). При этом 20 лет назад один человек расходовал в среднем 235 литров воды в сутки.

Ранее россиян предупредили о росте природных катаклизмов из-за изменений климата. Изменения в первую очередь затронут умеренные и приполярные широты, где глобальное потепление идет быстрее в 2-2,5 раза, чем в тропических. Из-за этого увеличится количество засух, сильных осадков, ураганов и других бедствий.