09:47, 26 марта 2026

Таксистов захотели пересадить на российские электромобили

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В рамках дополнения к закону о локализации такси для участников рынка могут ввести квоты на покупку российских электромобилей. О проработке такой инициативы со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) пишет «Коммерсантъ».

В организации считают, что квота должна быть установлена на уровне пяти процентов при обновлении парка. Идея рассматривается в рамках поручения правительства о дополнительных мерах развития электромобильности, которым занимаются Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг.

Обсуждение должно начаться 26 марта. В нем также примут участие представители регуляторов, департамента транспорта Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), отраслевых объединений, производителей электромобилей и таксопарков.

По оценкам АПОЭ, пятипроцентная квота позволит продавать до четырех тысяч электромобилей отечественной сборки в год, что сравнимо со всеми продажами в прошлом году.

По состоянию на июль прошлого года, доля электромобилей на российском рынке такси находилась на уровне менее одного процента. Увеличение продаж ассоциации необходимо для того, чтобы вывести загрузку зарядных станций на уровни, необходимые для окупаемости.

Между тем председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова подчеркнула, что отрасль совершенно не готова к такому обременению. Она напомнила, что в ряде регионов зарядных станций и специалистов по обслуживанию электромобилей слишком мало.

Представитель инициативной группы Национальной ассоциации таксопарков Омар Багамаев назвал инициативу оторванной от реальности. Рынок и так находится под давлением из-за растущих издержек и падения рентабельности, а новые обязательства, только увеличат риск дестабилизации и резкого взлета цен.

В службе заказа такси «Максим» отметили, что электромобили значительно дороже обычного транспорта, поэтому рынку будет необходима поддержка в виде субсидий или льготных программ. На этом фоне, подчеркнула Зарипова, спрос на электромобили в такси практически отсутствует, ведь для перевозчиков экономика поездки важнее типа двигателя.

Ранее сообщалось, что в начале года продажи автомобилей для использования в сфере такси в России рухнули в денежном выражении на 40 процентов.

