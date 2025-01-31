Глава Дагестана возьмет перерыв в работе

Глава Дагестана Меликов возьмет перерыв для реабилитации в феврале

Глава Дагестана Сергей Меликов возьмет перерыв в работе, передает РИА Новости.

Отмечается, что в 2024 году Меликову провели операцию на ноге.

В феврале ему потребуется реабилитация. Уточняется, что процедура связана с необходимостью лечения старой травмы. Во время 10-дневного отсутствия исполнять обязанности будет председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Ранее главам трех российских регионов предрекли досрочную отставку. По мнению политолога, главы коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, покинуть пост в 2025 году рискует в том числе Меликов. Другими кандидатами на увольнение были названы главы Тувы и Хакасии Владислав Ховалыг и Валентина Коновалова.