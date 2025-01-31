Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

РИА Новости: Главы МИД РФ и Турции Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — сообщил собеседник агентства, добавив, что главы МИД стран обсудили региональные события и ситуацию в Сирии.

Российская и турецкая стороны подчеркнули поддержку политического единства Сирии, а также важность инклюзивного политического переходного процесса.

28 января российская делегация во главе с замглавы МИД Михаилом Богдановым прибыла в столицу Сирии Дамаск. Это стало первым визитом представителей России в страну после ухода с поста экс-президента Башара Асада. Помимо замглавы внешнеполитического ведомства, в состав делегации также вошел специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.