В ООН высказались против убийства гражданского населения в Курской области

ООН выступила против убийства гражданского населения в Курской области

ООН последовательно выступает против убийства гражданского населения, заявил представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Русское Поречное Курской области, где украинские военные расправились с десятками мирных россиян.

«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине», — высказался он.

Ранее украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал об учиненных ВСУ расправах над мирными жителями села Русское Поречное в Курской области.