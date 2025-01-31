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22:13, 31 января 2025Мир

В ООН высказались против убийства гражданского населения в Курской области

ООН выступила против убийства гражданского населения в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press

ООН последовательно выступает против убийства гражданского населения, заявил представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Русское Поречное Курской области, где украинские военные расправились с десятками мирных россиян.

«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине», — высказался он.

Ранее украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал об учиненных ВСУ расправах над мирными жителями села Русское Поречное в Курской области.

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