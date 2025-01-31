Москвичи встают в очереди к эскортницам на инвалидных колясках. Откуда взялся этот фетиш и как инвалиды выходят на секс-рынок?

У пользующихся услугами секс-работниц москвичей появился новый нетривиальный запрос — проститутки-колясочницы и девушки с другими ограниченными возможностями. Как передает Mash, еще недавно таких анкет на профильных ресурсах не было, а сейчас их уже несколько десятков, причем к каждой девушке записываются в очередь, как в 1985 году за видеомагнитофоном. «Лента.ру» разобралась, каких мужчин привлекает подобное предложение и о чем говорит фетиш на инвалидность.

Откуда взялся тренд на инвалидность?

По данным Mash, первой в череде эскортниц на колясках стала 23-летняя Карина. В 16 лет она лишилась возможности ходить после операции на позвоночнике, устроиться на работу не могла, на пенсию выживать отказывалась и в конце 2024 года разместила анкету на сайте эскортниц. Девушка оценила свои услуги в 8 тысяч рублей за час без близких контактов и 10-13 тысяч рублей за час — с ними. В итоге очереди к Карине стали растягиваться на несколько дней, а комплименты в отзывах — на несколько строк.

Недавно анкета Карины пропала, но у нее обнаружилось много последовательниц: среди анкет москвичек-экскортниц можно найти девушек с ампутированными конечностями, сильными ожогами, ожирением, а также девушек экстремально маленького роста. Как утверждает Mash, многие эскортницы даже садятся в коляску, не имея инвалидности, — все из-за популярности тренда.

Фото: Vadim Akhmetov / Globallookpress.com

Кто пользуется услугами таких эскортниц?

Хотя, безусловно, многие виды инвалидности невидимы, и клиент может не догадываться, что у проститутки рак или диабет, а к девушкам с ожогами и ампутированными конечностями приходят, зная об их особенности и имея на нее фетиш. Из английского языка в русский пришли понятия «ампути» и «девоти» — соответственно, переживший ампутацию и человек, имеющий фетиш на ампутацию (позже термин «девоти» распространился и на людей, фетишизирующих другие виды инвалидности). На форумах для людей с инвалидностью жалобы на навязчивых девоти — обычное дело.

Мне пришлось удалить свою старую страницу в соцсетях. Даже после того как я удалила все посты про свою инвалидность, девоти все равно приходили. Это жутко, они отвратительны, мне пока не встретился ни один, который хоть сколько-нибудь уважал бы меня. Кажется, они чувствуют себя имеющими право на информацию о вашей ситуации. Мне задавали поистине ужасающие вопросы о моей ампутации, например, действительно ли мне нужна была операция после аварии. Такое легко могло спровоцировать эпизод посттравматического стрессового расстройства. Это совершенно не похоже на другие фетиши или извращения, этим людям нужно начать терапию или по крайней мере держаться от нас подальше Exhausted_Biscuit пользовательница Reddit

В России, впрочем, есть специализированные форумы для ампути и девоти, в которых участникам все-таки удается договориться о встречах и взаимном удовольствии — однако сами участники этих форумов признают, что найти партнера непросто, и не стремятся делать свои предпочтения достоянием общественности.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Как инвалиды оказываются в секс-работе

Социолог Анджела Джонс в своей статье 2022 года «Я просто не могу найти нормальную работу» объясняет то, что люди с инвалидностью попадают в проституцию, не только дискриминацией на обычных рабочих местах и невозможностью ходить в офис. Она указывает и на то, что в мейнстримной культуре увечные тела не показывают сексуально привлекательными, а самих таких людей наделяют скорее детскими, чем взрослыми качествами: например, считают, что об инвалидах надо заботиться и что за них нужно принимать решения.

Джонс приводит слова девушки с инвалидностью, снимающейся в порно:

Постоянная десексуализация — вот почему я начала сниматься в порно. Сначала я начала делать откровенные фото, чтобы наконец увидеть свое тело, саму себя горячей и сексуальной. Стала снимать порно, чтобы показать людям тела, выставляющие напоказ асимметричные изгибы, двигающиеся непривычно, не так, как ожидают от людей с ограниченными возможностями. Думаю, меня больше не могут жалеть или относиться ко мне покровительственно

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает, что сексуальность — это основная потребность и аспект человеческого бытия, который нельзя отделить от других аспектов жизни, есть у тебя ноги и глаза или нет. Интерес к проституткам с особенностями — возможно, не идеальный, но точно убедительный повод поговорить о проблеме сексуальности людей с особыми потребностями — теме, которая часто замалчивается и прячется под ковром стыда и отсутствия информации.

К примеру, в Австралии летом 2024 года к теме подошли с другого, тоже удивившего многих конца — из государственной программы заботы об инвалидах исключили оплату услуг секс-работников, которая, оказывается, австралийцам с особенностями была доступна (хотя обращений в год и было чуть больше 200).

Это породило шквал обсуждений в социальных сетях — некоторые даже сравнивали подобный отказ с принудительной стерилизацией инвалидов. Вот что писала австралийская слабослышащая секс-работница Катя Шварц:

Инвалидность не умаляет способности человека к сексуальному самовыражению, не лишает его способности получать удовольствие от близости. Однако стигма, дискриминация и отсутствие доступа часто могут сделать секс и общение недоступными для некоторых людей с ограниченными возможностями Катя Шварц секс-работница

Слово психологу

В беседе с «Лентой.ру» клинический психолог, сексолог, когнитивно-поведенческий терапевт, основатель платформы по подбору психолога MENTALITY Никита Корзун отмечает, что сексуальное поведение мужчин формируется под воздействием множества факторов, включая психические, социальные и культурные аспекты. Желание мужчин испытывать свою сексуальность с женщинами, которые имеют инвалидность или явные внешние дефекты, продолжил он, может рождаться по нескольким причинам.

Одной из них Корзун назвал сострадание и защиту. По его мнению, некоторые мужчины могут испытывать желание защитить и позаботиться о женщинах с инвалидностью, что вызывает у них интерес к интимной близости как способу проявить заботу.

Другими причинами сексолог счел попытку преодолеть социальные табу и бросить вызов социальным предрассудкам и стереотипам, интерес к экспериментам, уверенность в том, что женщины с инвалидностью более эмоционально доступны, и уверенность в меньшей вероятности отказа

«Для некоторых мужчин наличие физических дефектов или инвалидность могут означать, что такие партнерши менее привязаны к социальным стандартам красоты и могут быть более открытыми и искренними в своих чувствах и отношениях», — добавил Корзун.

В то же время психолог подчеркнул, что интерес к эскортницам с инвалидностью может быть вызван и фетишизацией. По его словам, некоторые мужчины могут иметь специфические предпочтения или фетиши, которые включают женщин с физическими недостатками или особенностями, что и формирует спрос в определенной нише.

