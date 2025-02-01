Командир «Пятнашки» Абхаз: Бойцы ВСУ по возможности сдаются в плен

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по возможности сдаются в плен на курском направлении и в Часовом Яре. Об этом сообщил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным Абхаз, передает ТАСС.

«ВСУ уже сломлено давно, поэтому они сами не знают, как из этой ситуации выйти. Надеются на псевдопереговоры или еще на что-то, но при возможности, когда можно сдаться, они быстро сдаются», — сказал он.

По словам военного, командование ВСУ бросает на убой служащих в территориальной обороне, а также бывших заключенных. По его словам, наиболее опытных бойцов стараются придержать, чтобы они сдерживали наступление на второй линии обороны.

При этом Авидзба отметил, что украинские военные не успевают создать и удержать вторую линию обороны, из-за чего продвижение российских войск идет великолепно. Он подчеркнул, что форсировать ситуацию никто не собирается, так как существует единая линия фронта, и это не требуется.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что солдаты ВСУ прикрываются мирными жителями, отходя из Часова Яра. При этом неизвестно, куда солдаты ВСУ увозят мирных жителей и как с ними обращаются.