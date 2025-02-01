Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:53, 1 февраля 2025Бывший СССР

Абхаз рассказал о стремлении бойцов ВСУ сдаваться

Командир «Пятнашки» Абхаз: Бойцы ВСУ по возможности сдаются в плен
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по возможности сдаются в плен на курском направлении и в Часовом Яре. Об этом сообщил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным Абхаз, передает ТАСС.

«ВСУ уже сломлено давно, поэтому они сами не знают, как из этой ситуации выйти. Надеются на псевдопереговоры или еще на что-то, но при возможности, когда можно сдаться, они быстро сдаются», — сказал он.

По словам военного, командование ВСУ бросает на убой служащих в территориальной обороне, а также бывших заключенных. По его словам, наиболее опытных бойцов стараются придержать, чтобы они сдерживали наступление на второй линии обороны.

При этом Авидзба отметил, что украинские военные не успевают создать и удержать вторую линию обороны, из-за чего продвижение российских войск идет великолепно. Он подчеркнул, что форсировать ситуацию никто не собирается, так как существует единая линия фронта, и это не требуется.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что солдаты ВСУ прикрываются мирными жителями, отходя из Часова Яра. При этом неизвестно, куда солдаты ВСУ увозят мирных жителей и как с ними обращаются.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Очень серьезные обсуждения». Трамп рассказал о переговорах с Россией по Украине

      Раскрыты самые сложные для поступления вузы России

      В Эстонии испугались перехода важных ресурсов Украины к России

      В Госдуме назвали дату начала работы режима высылки незаконных мигрантов

      ВСУ стянули большие силы и ежедневно обстреливают Двуречную в Харьковской области

      Киев возобновил попытки получить замороженные российские активы после избрания Трампа

      В ЕС заявили о планах ввести санкции против 50 категорий российских товаров

      Стало известно о массированном ракетном ударе по военным объектам на Украине

      Александр Емельяненко дал совет Исмаилову по избавлению от лысины

      Абхаз рассказал о стремлении бойцов ВСУ сдаваться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше