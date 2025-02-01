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14:45, 1 февраля 2025Бывший СССР

Частично разрушенный после взрыва одесский отель «Бристоль» сняли на видео

«РВ» опубликовал кадры частично разрушенного после взрыва отеля в Одессе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Частично разрушенное здание одесского отеля «Бристоль» сняли на видео с высоты птичьего полета. Кадры опубликовал Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны («РВ»).

На кадрах видно сильно поврежденную кровлю здания и одну из обрушившихся плит верхнего этажа. Почти во всем строении выбиты стекла.

Местные СМИ, сообщения которых цитирует «РВ», сообщают, что на видео показаны последствия удара – вероятно, российского.

Ранее военкор Евгений Лисицын заявил, что удар пришелся по отелю, где жили и отдыхали иностранные наемники, в том числе бойцы британского спецназа SAS.

ЖЗЛ
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