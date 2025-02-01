Годовалого ребенка нашли в холодильнике в украинском городе

В Одессе полицейские нашли годовалого ребенка в холодильнике

В Одессе полицейские нашли годовалого ребенка в морозильной камере в квартире местной жительницы. Об этом сообщает украинское новостное агентство «Униан» в Telegram.

Сотрудники выяснили, что в квартире также живут двухлетняя девочка, ее 18-летняя мать и 44-летний партнер украинки с уголовным прошлым.

Обстоятельства смерти ребенка уточняются. Дочь горожанки уже забрали из семьи, она находится в больнице.

Ранее аналогичный случай был выявлен в США. Там 69-летняя женщина заморозила четверых младенцев, останки которых были случайно обнаружены в 2022 году во время уборки. При этом официально у женщины была всего одна беременность. Как долго тела пробыли в холодильнике, эксперты определить не смогли.