Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:31, 1 февраля 2025Бывший СССР

Годовалого ребенка нашли в холодильнике в украинском городе

В Одессе полицейские нашли годовалого ребенка в холодильнике
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе полицейские нашли годовалого ребенка в морозильной камере в квартире местной жительницы. Об этом сообщает украинское новостное агентство «Униан» в Telegram.

Сотрудники выяснили, что в квартире также живут двухлетняя девочка, ее 18-летняя мать и 44-летний партнер украинки с уголовным прошлым.

Обстоятельства смерти ребенка уточняются. Дочь горожанки уже забрали из семьи, она находится в больнице.

Ранее аналогичный случай был выявлен в США. Там 69-летняя женщина заморозила четверых младенцев, останки которых были случайно обнаружены в 2022 году во время уборки. При этом официально у женщины была всего одна беременность. Как долго тела пробыли в холодильнике, эксперты определить не смогли.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Спасатели обнаружили тело погибшего в авиакатастрофе в США чемпиона мира из России

      Глава Карелии обвинил Финляндию в русофобии

      Трамп приказал нанести авиаудары по одному из главарей ИГ в Сомали

      Детей из Белгородской области госпитализировали с отравлением

      В Госдуме назвали причину отказа лишать Макаревича и Галкина собственности в России

      Исполнительница хита «Сигма-бой» заявила о желании записать дуэт с мировой знаменитостью

      Миранчук забил дебютный гол за швейцарский клуб

      Годовалого ребенка нашли в холодильнике в украинском городе

      Раскрыты данные о жертвах авиакатастрофы в Филадельфии

      В базе розыска МВД Украины произошел глобальный сбой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше