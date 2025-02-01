Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:50, 1 февраля 2025Бывший СССР

МИД Узбекистана отреагировал на записанный украинцем оскорбительный ролик

МИД Узбекистана: Видео с оскорблением узбеков создали для разлада с Москвой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
МИД Узбекистана

МИД Узбекистана. Фото: Nixy Jungle / Shutterstock / Fotodom

МИД Узбекистана отреагировал на записанный гражданином Украины видеоролик, в котором тот от имени россиян шовинистически высказывался об узбеках. По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Ахрора Бурханова, данная запись была создана, чтобы внести разлад в отношениях между Москвой и Ташкентом. Об этом пишет информагентство «Дунё».

Бурханов уточнил, что сразу после обнаружения на YouTube оскорбительного ролика МИД Узбекистана связался с российской стороной по дипломатическим каналам. «По итогам проведенной проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован деструктивными силами», — объяснил он.

Сотрудники ФСБ выявили украинца, который от имени россиян в национал-шовинистической манере высказывался об узбеках. Речь идет об уроженце Николаевской области 1984 года рождения. Сейчас он находится на территории Украины.

Мужчина снял видео, в котором оскорбительно отзывался о гражданах Узбекистана. Ролик был добавлен на YouTube и другие площадки. Эта запись вызвала большой резонанс как среди представителей узбекской нации, так и среди россиян.В ФСБ отметили, что таким образом хотят подорвать отношения России и стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Узбекистана отреагировал на записанный украинцем оскорбительный ролик

      Шизофреников стали признавать пригодными к службе в ВСУ

      Россия нанесла удар по пункту дислокации наемников ВСУ

      Премьер Словакии Фицо утратил контроль над парламентом

      В Курской области один человек стал жертвой атаки со стороны Украины

      В Венгрии дали совет Испании из-за слов Трампа

      Главком ВСУ оценил психологическую подготовку ВСУ фразой «оставляет желать лучшего»

      Пентагон начал чистку в своем пресс-центре

      Тренер Большунова объяснил превосходство Европы над Россией для тренировок лыжника

      Глава Приднестровья пообещал возобновить подачу электроэнергии в ближайшие дни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше