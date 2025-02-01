МИД Узбекистана отреагировал на записанный украинцем оскорбительный ролик

МИД Узбекистана: Видео с оскорблением узбеков создали для разлада с Москвой

МИД Узбекистана отреагировал на записанный гражданином Украины видеоролик, в котором тот от имени россиян шовинистически высказывался об узбеках. По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Ахрора Бурханова, данная запись была создана, чтобы внести разлад в отношениях между Москвой и Ташкентом. Об этом пишет информагентство «Дунё».

Бурханов уточнил, что сразу после обнаружения на YouTube оскорбительного ролика МИД Узбекистана связался с российской стороной по дипломатическим каналам. «По итогам проведенной проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован деструктивными силами», — объяснил он.

Сотрудники ФСБ выявили украинца, который от имени россиян в национал-шовинистической манере высказывался об узбеках. Речь идет об уроженце Николаевской области 1984 года рождения. Сейчас он находится на территории Украины.

Мужчина снял видео, в котором оскорбительно отзывался о гражданах Узбекистана. Ролик был добавлен на YouTube и другие площадки. Эта запись вызвала большой резонанс как среди представителей узбекской нации, так и среди россиян.В ФСБ отметили, что таким образом хотят подорвать отношения России и стран Содружества Независимых Государств (СНГ).