Пентагон начал чистку в своем пресс-центре

NBC: Пентагон начал ротацию СМИ в пресс-центре в пользу консервативных медиа

Пентагон начал проводить программу ротации СМИ в своем внутреннем пресс-центре, в рамках которой постоянные внутриведомственные офисы должны освободить журналисты телеканала NBC, а также изданий The New York Times и Politico. Об этом сообщает NBC.

«Министерство обороны объявило в пятницу вечером, что оно введет новую "ежегодную программу ротации СМИ" для своего внутреннего пресс-корпуса, фактически исключив несколько крупных новостных агентств, включая NBC News, из их офисных помещений в Пентагоне в пользу других СМИ», — говорится в тексте статьи. В NBC подчеркнули, что разочарованы решением отказать им в доступе к кабине вещания в Пентагоне, которую они использовали на протяжении многих десятилетий.

Места попавших под ротацию изданий займут One America News Network, а также New York Post, Breitbart News Network и HuffPost. При этом отмечается, что три из указанных СМИ являются консервативными медиа, в то время как HuffPost «склоняется к прогрессивным взглядам».

Ранее президент США Дональд Трамп позлорадствовал над проблемой с рейтингами журналиста CNN Джима Акосты. Американский лидер назвал репортера лузером, поскольку тот допускает ошибки в любых делах, которыми занимается.