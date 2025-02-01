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04:17, 1 февраля 2025Россия

Российские военные начали зачистку района железнодорожного вокзала в Часовом Яре

Марочко: ВС России начали зачистку района железнодорожного вокзала в Часовом Яре
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Российские военнослужащие за последние несколько суток серьезно продвинулись в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Есть продвижение на северо-западе населенного пункта. На данный момент на этом участке, по моей информации, идет зачистка района железнодорожного вокзала», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись в районе сел Двуречная и Новомлынск и расширили зону оперативного контроля. По его словам, на тот момент в зону российского контроля перешло около пяти гектаров береговой линии в районе реки Оскол.

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