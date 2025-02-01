В России высказались о просьбе ЕC к США на случай отправки миротворцев на Украину

Депутат Швыткин раскритиковал идею отправки миротворцев Запада на Украину

Идея направить миротворцев западных стран на территорию Украины не поможет решить конфликт, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о просьбе Евросоюза к США обеспечить воздушную поддержку контингента при отправке в зону конфликта.

Это приведет к эскалации напряженности в очередной раз Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Я вообще категорически против того, чтобы был введен какой-то контингент под эгидой ООН со стороны стран Запада. Обращение к США, на мой взгляд, послужит неким экзаменом для США в части мирного урегулирования конфликта. Если они дадут еще воздушное прикрытие, это явно предполагает эскалацию напряженности, поэтому это является недопустимым. Я думаю, у [президента США Дональда] Трампа должно хватить разума, чтобы этого не допустить. Но вместе с тем он понимает, что войска США не будут входить, остается только ждать и соответствующим образом реагировать на те события, которые будут развиваться», — сказал депутат.

Как сообщает The Times, Европа запросила у США воздушную поддержку на случай отправки миротворческих сил на Украину. Источник в британском правительстве сообщил, что европейские государства могут направить свои наземные войска, но им нужна помощь в небе, в том числе в вопросах противовоздушной обороны (ПВО) и разведывательных технологий.