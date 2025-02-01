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18:05, 1 февраля 2025Россия

В России высказались о просьбе ЕC к США на случай отправки миротворцев на Украину

Депутат Швыткин раскритиковал идею отправки миротворцев Запада на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mohammed Zaatari / Reuters

Идея направить миротворцев западных стран на территорию Украины не поможет решить конфликт, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о просьбе Евросоюза к США обеспечить воздушную поддержку контингента при отправке в зону конфликта.

Это приведет к эскалации напряженности в очередной раз

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

«Я вообще категорически против того, чтобы был введен какой-то контингент под эгидой ООН со стороны стран Запада. Обращение к США, на мой взгляд, послужит неким экзаменом для США в части мирного урегулирования конфликта. Если они дадут еще воздушное прикрытие, это явно предполагает эскалацию напряженности, поэтому это является недопустимым. Я думаю, у [президента США Дональда] Трампа должно хватить разума, чтобы этого не допустить. Но вместе с тем он понимает, что войска США не будут входить, остается только ждать и соответствующим образом реагировать на те события, которые будут развиваться», — сказал депутат.

Как сообщает The Times, Европа запросила у США воздушную поддержку на случай отправки миротворческих сил на Украину. Источник в британском правительстве сообщил, что европейские государства могут направить свои наземные войска, но им нужна помощь в небе, в том числе в вопросах противовоздушной обороны (ПВО) и разведывательных технологий.

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