В России высказались о просьбе ЕC к США на случай отправки миротворцев на Украину

Идея направить миротворцев западных стран на территорию Украины не поможет решить конфликт, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о просьбе Евросоюза к США обеспечить воздушную поддержку контингента при отправке в зону конфликта.
Это приведет к эскалации напряженности в очередной раз
«Я вообще категорически против того, чтобы был введен какой-то контингент под эгидой ООН со стороны стран Запада. Обращение к США, на мой взгляд, послужит неким экзаменом для США в части мирного урегулирования конфликта. Если они дадут еще воздушное прикрытие, это явно предполагает эскалацию напряженности, поэтому это является недопустимым. Я думаю, у [президента США Дональда] Трампа должно хватить разума, чтобы этого не допустить. Но вместе с тем он понимает, что войска США не будут входить, остается только ждать и соответствующим образом реагировать на те события, которые будут развиваться», — сказал депутат.
Как сообщает The Times, Европа запросила у США воздушную поддержку на случай отправки миротворческих сил на Украину. Источник в британском правительстве сообщил, что европейские государства могут направить свои наземные войска, но им нужна помощь в небе, в том числе в вопросах противовоздушной обороны (ПВО) и разведывательных технологий.