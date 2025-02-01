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07:09, 1 февраля 2025Мир

В США предсказали войну с Мексикой

Экс-разведчик Риттер предсказал, что Трамп начнет войну с Мексикой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Экс-разведчик США Скотт Риттер в соцсети X предсказал, что американский лидер Дональд Трамп может начать войну с Мексикой из-за борьбы с картелями.

«Думаю ли я, что будет война с Мексикой? Да, к сожалению. Я думаю, что Трамп считает это чем-то, что можно сделать», — сказал он.

Риттер считает, что в Соединенных Штатах «очень агрессивный министр обороны», а общество считает, что в вопросах обеспечения национальной безопасности силовые структуры могут предпринять любые действия.

По мнению экс-разведчика, США вряд ли готовы к ответным мерам со стороны картелей, из-за чего могут возникнуть негативные последствия. Он допустил, что американский отряд спецназа может войти на территорию Мексики и выйди, устранив серьезную цель, однако потом представители картеля устоят теракт, например, в торговом центре.

«И вот — мы уже на их территории, где они нас просто сметут. Будет бойня, будут потери», — заключил Риттер.

Ранее 31 января Трамп подтвердил, что анонсированные 25-процентные пошлины на товары, импортируемые из Канады и Мексики, будут введены. «Мы объявим о тарифах против Канады и Мексики по ряду причин. Во-первых, из-за людей, которые ужасно и в огромном количестве хлынули в нашу страну. Во-вторых, из-за наркотиков, включая фентанил, которые проникают к нам», — подчеркнул политик.

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