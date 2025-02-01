Житель Русского Поречного пытался закрыть собой людей от ВСУ

Житель Русского Поречного пытался закрыть собой односельчан в подвале от ВСУ

Один из жителей села Русское Поречное Курской области пытался закрыть собой от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) находившихся в подвале людей, рассказал российский военнослужащий мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Лорд. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что три трупа лежало у входа. «Кто-то пытался защитить находившихся в подвале своим телом, как мы поняли», — добавил военный.

По его словам, это мирным жителям не помогло, «потому что там по кускам собирали, грубо говоря, одного».

Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что находившиеся в селе Русское Поречное в Курской области украинские военные совершили расправы над 22 жителями. Преступления совершались с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.