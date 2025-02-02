«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче АПЛ

«Арсенал» на своем поле со счетом 5:1 разгромил «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля, и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Мартин Эдегор, Томас Парти, Майлз Льюис-Скелли, Кай Хаверц и Итан Нванери. У гостей забитый мяч на счету Эрлинга Холанда.

«Арсенал» набрал 50 очков и занимает второе место в АПЛ. «Сити» с 41 очков находится на четвертой позиции.

«Арсенал» в следующем туре 15 апреля сыграет на выезде с «Лестером». «Манчестер Сити» в тот же день дома примет «Ньюкасл».