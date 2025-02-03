Анна Снаткина стала заслуженной артисткой России

Владимир Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки России

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки России. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Присвоить почетное звание Заслуженной артистки Российской Федерации Снаткиной Анне Алексеевне», — гласит указ.

Ведущая актриса Московского Губернского театра Анна Снаткина известна своими яркими ролями на сцене, в кино и на телевидении. В частности, она снималась в сериалах «Есенин», «Участок», «Фишер» и многих других популярных проектах.

Ранее стало известно, что глава государства подписал указ о проведении в России аналога вокального шоу «Евровидение» в 2025 году. «Интервидение» состоится в Москве и Московской области.