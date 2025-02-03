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19:48, 3 февраля 2025Культура

Анна Снаткина стала заслуженной артисткой России

Владимир Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки России
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки России. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Присвоить почетное звание Заслуженной артистки Российской Федерации Снаткиной Анне Алексеевне», — гласит указ.

Ведущая актриса Московского Губернского театра Анна Снаткина известна своими яркими ролями на сцене, в кино и на телевидении. В частности, она снималась в сериалах «Есенин», «Участок», «Фишер» и многих других популярных проектах.

Ранее стало известно, что глава государства подписал указ о проведении в России аналога вокального шоу «Евровидение» в 2025 году. «Интервидение» состоится в Москве и Московской области.

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