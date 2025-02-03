Десятки минометных мин нашли в центре российского города

Десятки мин нашли в центре Красноярска, часть из них — боевые

Десятки минометных мин нашли в центре Красноярска. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Всего при проведении строительных работ было обнаружено 26 минометных мин калибра 82 миллиметра. Снаряды относятся к периоду Великой Отечественной войны.

Часть найденных мин — боевые. Их уже транспортировали к месту уничтожения.

Ранее в Белгородской области за два дня нашли пять неразорвавшихся авиабомб, в том числе ФАБ-3000. Вес этого боеприпаса составляет около трех тонн.