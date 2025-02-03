Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 3 февраля 2025Россия

Десятки минометных мин нашли в центре российского города

Десятки мин нашли в центре Красноярска, часть из них — боевые
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Десятки минометных мин нашли в центре Красноярска. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Всего при проведении строительных работ было обнаружено 26 минометных мин калибра 82 миллиметра. Снаряды относятся к периоду Великой Отечественной войны.

Часть найденных мин — боевые. Их уже транспортировали к месту уничтожения.

Ранее в Белгородской области за два дня нашли пять неразорвавшихся авиабомб, в том числе ФАБ-3000. Вес этого боеприпаса составляет около трех тонн.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раненный при взрыве в ЖК «Алые Паруса» основатель батальона «Арбат» умер в реанимации

      Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

      Бодибилдер залез в работающий двигатель самолета ради видео для соцсетей

      Доходам России от продажи нефти предсказали рост при падении цен

      Алаудинов отреагировал на подрыв основателя батальона «Арбат»

      Обломки беспилотника нашли в российском городе

      Эдгард Запашный обвинил Пугачеву в предательстве России

      «Обстановка крайне напряженная». После удара ВСУ по интернату под Курском ситуация в регионе обострилась. Что об этом известно?

      В России высказались о желании Украины вести переговоры после массированной атаки БПЛА ВСУ

      Орбан обсудил с Рютте устроенный Трампом «переворот с ног на голову»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше