Главком ВСУ предрек сложный февраль для украинской армии

Главком ВСУ Сырский: Февраль будет непростым для украинской армии

Февраль станет непростым месяцем для украинской армии. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Февраль будет непростым для нашего войска», — написал он по итогам совещания, посвященного деятельности ВСУ в январе 2025 года.

Текущую ситуацию на фронте главком назвал сложной. Он подчеркнул, что усилия Вооруженных сил будут сосредоточены на обороне подконтрольных Киеву территорий. При этом военачальник назвал одним из приоритетов украинских войск операцию в Курской области.

Сырский также косвенно признал дефицит личного состава в ВСУ. Главком сообщил, что командование насыщает личным составом и техникой подразделения, которые находятся на линии фронта и продолжают перемещать военных из небоевых в боевые воинские части. При этом на совещании он сделал акцент на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга.

Ранее Александр Сырский заявил, что украинская армия начала объединять дивизии в более крупные соединения. Он также подчеркнул, что командование ВСУ приступило к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру.