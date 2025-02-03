Мексика направит военных на усиление границы с США

Шейнбаум: Мексика направит десять тысяч военных на усиление границы с США

Мексика направит десять тысяч военных на усиление границы с США. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум на своей странице в социальной сети X.

«Мексика немедленно усилит северную границу с помощью десяти тысяч военнослужащих Национальной гвардии, чтобы предотвратить контрабанду наркотиков из Мексики в Соединенные Штаты, в частности фентанила», — говорится в публикации.

Шейнбаум рассказала, что провела «хороший разговор» с президентом США Дональдом Трампом. Американская сторона, в свою очередь, обязалась работать над предотвращением контрабанды оружия в Мексику. Страны договорились сотрудничать в области торговли и безопасности.

После разговора с Шейнбаум Дональд Трамп сообщил об отмене тарифов в 25 процентов на импорт из Мексики сроком на один месяц.