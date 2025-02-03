Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:59, 3 февраля 2025Мир

Мексика направит военных на усиление границы с США

Шейнбаум: Мексика направит десять тысяч военных на усиление границы с США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Victor Medina / Reuters

Мексика направит десять тысяч военных на усиление границы с США. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум на своей странице в социальной сети X.

«Мексика немедленно усилит северную границу с помощью десяти тысяч военнослужащих Национальной гвардии, чтобы предотвратить контрабанду наркотиков из Мексики в Соединенные Штаты, в частности фентанила», — говорится в публикации.

Шейнбаум рассказала, что провела «хороший разговор» с президентом США Дональдом Трампом. Американская сторона, в свою очередь, обязалась работать над предотвращением контрабанды оружия в Мексику. Страны договорились сотрудничать в области торговли и безопасности.

После разговора с Шейнбаум Дональд Трамп сообщил об отмене тарифов в 25 процентов на импорт из Мексики сроком на один месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме призвали отменить пенсионную реформу. Там предложили позволить людям самим решать, идти на пенсию или работать дальше

      На Украине увидели признаки согласия Путина и Трампа по отставке Зеленского

      Грозившего выбросить из окна младенца москвича и его жену доставили в полицию

      Рейс пассажирского самолета был сорван из-за токсичных паров в салоне

      Мексика направит военных на усиление границы с США

      Авиакомпания бросила ребенка в аэропорту и получила штраф в 1,7 миллиона рублей

      В Госдуме раскритиковали призыв отменить пенсионную реформу

      Трамп приостановил действие пошлин на мексиканские товары

      Раскрыты подробности роскошной свадьбы цыган из Великобритании

      Названо точное количество погибших при авиакатастрофе в США фигуристов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше