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12:30, 3 февраля 2025Бывший СССР

На Украине назвали число ушедших добровольцами в ВСУ

Минобороны Украины заявило о менее тысячи добровольцев в ВСУ за январь
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Менее тысячи добровольцев пришло в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за январь 2025 года. Об этом заявило Минобороны страны в своем Telegram-канале.

Этот показатель вдвое больше обычного. «В январе 2025 года в центры обратился 5381 человек, что почти на 80 процентов больше среднемесячного показателя прошлого года», — говорится в сообщении.

Минобороны Украины отчиталось о 955 допущенных к подготовке добровольцах за январь. Всего количество добровольцев превысило 8000 человек.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал случаи насилия в отношении сотрудников местных военкоматов. «Насилие в отношении военнослужащих недопустимо», — заявил он.

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