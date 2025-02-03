На Украине назвали число ушедших добровольцами в ВСУ

Минобороны Украины заявило о менее тысячи добровольцев в ВСУ за январь

Менее тысячи добровольцев пришло в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за январь 2025 года. Об этом заявило Минобороны страны в своем Telegram-канале.

Этот показатель вдвое больше обычного. «В январе 2025 года в центры обратился 5381 человек, что почти на 80 процентов больше среднемесячного показателя прошлого года», — говорится в сообщении.

Минобороны Украины отчиталось о 955 допущенных к подготовке добровольцах за январь. Всего количество добровольцев превысило 8000 человек.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал случаи насилия в отношении сотрудников местных военкоматов. «Насилие в отношении военнослужащих недопустимо», — заявил он.