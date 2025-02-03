Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:25, 3 февраля 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение российских войск в ДНР

DeepState: Российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Успехи Вооруженных сил (ВС) России в своем Telegram-канале признал украинский аналитический проект DeepState.

Отмечается, что подразделения Российской армии наступают в населенных пунктах Серебряное и Дачное, на северо-западе и на западе от Курахово соответственно. Кроме того, им удалось продвинуться в направлении села Колодези в Лиманском районе на севере региона.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные пытаются строить новую линию обороны на левом берегу реки Сухие Ялы, однако ВС России все равно движутся вперед, не сбавляя темп. Он добавил, что российские войска также расширяют зону своего контроля на кураховском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Никогда не прятался за своих ребят». Вице-губернатор российского региона погиб под Курском. Он ушел на СВО вслед за сыном

      Медведчук сравнил события на Украине с Руиной

      Панарин оказался должен российской налоговой

      На Украине предложили начинать военную подготовку с детского сада

      В российском регионе началась борьба за пост смотрящего за областью

      Бьянка Цензори обнажилась на премии «Грэмми»

      На Android-смартфонах появится виртуальный секретарь

      В Армении раскрыли подробности визита Пашиняна в США

      Популярный российский комик пожаловался на неприятные ощущения за границей

      Прибыль каждого третьего крупного банка России упала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше