На Украине признали продвижение российских войск в ДНР

DeepState: Российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов в ДНР

Российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Успехи Вооруженных сил (ВС) России в своем Telegram-канале признал украинский аналитический проект DeepState.

Отмечается, что подразделения Российской армии наступают в населенных пунктах Серебряное и Дачное, на северо-западе и на западе от Курахово соответственно. Кроме того, им удалось продвинуться в направлении села Колодези в Лиманском районе на севере региона.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные пытаются строить новую линию обороны на левом берегу реки Сухие Ялы, однако ВС России все равно движутся вперед, не сбавляя темп. Он добавил, что российские войска также расширяют зону своего контроля на кураховском направлении.