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07:05, 3 февраля 2025Россия

Над Ростовской областью сбили десятки БПЛА

Врио губернатора Юрий Слюсарь: Над Ростовской областью сбили 29 БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили ночью массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, ликвидировав 29 дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Уточняется, что речь идет об Кашарском, Матвеево-Курганском, Красносулинском, Тарасовском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. По словам чиновника, предварительно, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Волгограде ночью произошло порядка 50 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным Telegram-канала Mash, в городе также слышны звуки, похожие на автоматные очереди.

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