Названы самые распространенные причины отказа в приеме на работу в России

Talantix: В 2024-м россиянам отказывали в приеме на работу из-за их квалификации

В 2024 году россиянам чаще всего отказывали в приеме на работу из-за несоответствия их навыков и квалификации требованиям вакансии. Самые распространенные причины отказа в трудоустройстве назвали эксперты Talantix (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Недостаточная квалификация и нехватка требуемых навыков стали самой популярной причиной отказа потенциальным сотрудникам. Такую причину назвали в 34 процентов случаях. Особенно остро проблема низкой квалификации встает при найме IT-специалистов, менеджеров по продажам и по работе с клиентами, руководителей проектов, тестировщиков и менеджеров по закупкам

На втором месте по частоте отказов (13 процентов) — так называемый гостинг, когда претендент на вакансию перестает выходить на связь после оффера или не приходит в первый рабочий день. С этой проблемой наиболее часто сталкивались работодатели, которые нанимают продавцов консультантов и кассиров, sales-менеджеров, кладовщиков, операторов call-центров и упаковщиков/комплектовщиков.

В топ-3 самых частых причин отказов (8 процентов) стала инициатива самих кандидатов, которым оказалась неинтересна компания и/или вакансия. Такое характерно для подбора менеджеров по продажам и работе с клиентами, продавцов, водителей, администраторов и бухгалтеров. Реже отказы в трудоустройство были связаны с несовпадением по условиям работы (график, место, занятость — 8 процентов), возрастом кандидата (6 процентов), уровнем зарплаты (4 процента), контроффером кандидату от текущего работодателя (2 процента).

«На качество диалога существенно влияет первичный скрининг кандидата на соответствие основным критериям вакансии, а также скорость реакции рекрутера. По данным hh.ru, до 15 процентов откликов "сгорают" из-за того, что соискатели находят работу раньше, чем с ними связываются», — пояснила директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix Марина Хадина.

Как показал опрос hh.ru, почти треть россиян в 2025 году оценивают свое положение на рынке труда исключительно позитивно. За год негативные оценки перспектив трудоустройства со стороны соискателей упали до минимума за пять лет. Так, только каждый четвертый опрошенный видит для себя какие-то риски в процессе поиска работы. Годом ранее таких было 45, а два года назад — 55 процентов.