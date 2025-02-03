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14:18, 3 февраля 2025Россия

Обломки беспилотника нашли в российском городе

Обломки беспилотника нашли на юге Волгограда
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Обломки беспилотника нашли на юге Волгограда. Снятую очевидцами видеозапись опубликовал Telegram-канал «Волгоград».

В ночь на 3 февраля на фоне атаки беспилотников над Волгоградом раздалось около 50 взрывов.

На кадрах видно обломки фюзеляжа, разбросанные по Красноармейскому району города. Автор видео выражает свое недоумение увиденным.

По данным Минобороны, в ночь на 3 февраля с территории Украины по России было выпущено 70 беспилотников. Под ударом оказалось шесть регионов, почти 30 беспилотников сбили над Ростовской областью.

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