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15:50, 3 февраля 2025Силовые структуры

Отцу погибших из-за средства от насекомых детей предъявили окончательное обвинение

СК в Красноярском крае предъявил окончательное обвинение отцу 4 погибших детей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи предъявили окончательное обвинение отцу четверых детей, погибших из-за отравления средствами от насекомых в селе Красная Сопка Красноярского края. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности четырем лицам») УК РФ.

По данным следствия, все произошло 20 сентября 2024 года. Обвиняемый обработал помещение дома инсектицидным средством, а затем, не соблюдая рекомендаций, пустил детей внутрь для приема пищи и ночлега. Утром все члены семьи, включая четверых несовершеннолетних, обратились в больницу с признаками отравления.

Дети не выжили.

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