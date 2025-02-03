Отцу погибших из-за средства от насекомых детей предъявили окончательное обвинение

СК в Красноярском крае предъявил окончательное обвинение отцу 4 погибших детей

Следователи предъявили окончательное обвинение отцу четверых детей, погибших из-за отравления средствами от насекомых в селе Красная Сопка Красноярского края. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности четырем лицам») УК РФ.

По данным следствия, все произошло 20 сентября 2024 года. Обвиняемый обработал помещение дома инсектицидным средством, а затем, не соблюдая рекомендаций, пустил детей внутрь для приема пищи и ночлега. Утром все члены семьи, включая четверых несовершеннолетних, обратились в больницу с признаками отравления.

Дети не выжили.