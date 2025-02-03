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10:47, 3 февраля 2025Из жизни

Пенсионерка открыла Библию и разбогатела на 98 миллионов рублей

Пенсионерка из США положила лотерейный билет в Библию и выиграла $1 миллион
Никита Савин
Никита Савин

Фото: poylock19 / Shutterstock / Fotodom  

Пожилая жительница США положила лотерейный билет в Библию и выиграла один миллион долларов (98 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Жаклин Мангус из штата Вирджиния купила билет в магазине Lake Mart & Deli в населенном пункте Монета. Добравшись до дома, пенсионерка положила его в томик Священного Писания.

Позднее Мангус увидела в новостях по телевизору, что лотерейный билет, купленный в Монете, выиграл миллион долларов. Американка открыла свою Библию, проверила билет и поняла, что разбогатела на круглую сумму.

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Магнус призналась, что «была до смерти рада» выигрышу. Она не стала раскрывать, на что потратит свалившиеся на нее деньги.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Арканзас купил выигрышный лотерейный билет благодаря предчувствию жены. Супруги получили 200 тысяч долларов.

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