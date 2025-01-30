Счастливчик выиграл в лотерею 19 миллионов рублей благодаря предчувствию жены

В США мужчина из штата Арканзас выиграл $200 тысяч благодаря предчувствию жены

В США житель штата Арканзас купил лотерейный билет, положившись на предчувствие жены, и выиграл 200 тысяч долларов (19,5 миллиона рублей). Об этом сообщает сайт Arkansas Scholarship Lottery.

Счастливчик из города Блайтвилл, округ Миссисипи, рассказал, что решил сыграть в лотерею после того, как его супруга заявила, что у нее было «хорошее предчувствие». Мужчина тут же проверил билет, и понял, что стал обладателем крупной суммы.

«Я была ошеломлена. Я даже ничего не сказала, просто посмотрела на него», — описала американка момент, когда муж показал ей выигранную сумму.

Супруги решили отложить деньги, чтобы оплатить обучение дочери в колледже. Они также заявили, что после такой удачи обязательно продолжат покупать лотерейные билеты.

Ранее сообщалось, что жительница американского штат Индиана выиграла в лотерею 500 тысяч долларов. Счастливый билет она получила во время обмена рождественскими подарками с коллегами.

