Пострадавших при взрыве в элитном ЖК в Москве начали транспортировать в больницы

Пострадавших при взрыве в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве начали транспортировать в больницы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По сведениям издания, за остальными жильцами дома, которые не были ранены, прибыли автобусы.
Получивших травмы граждан доставляют в столичные медицинские учреждения на вертолете, разузнал Shot. Кроме того, к месту происшествия съехались сотрудники экстренных служб.
Людей из «Алых парусов» разместят в пунктах временного проживания.
До этого в правоохранительных органах Москвы рассказали, что трое пострадавших при взрыве находятся в реанимации.
Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве. Предположительно, граната или самодельное взрывное устройство (СВУ) было заложено под потолком, а во время случившегося пострадала консьержка и четверо жильцов.