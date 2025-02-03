Пострадавших при взрыве в элитном ЖК в Москве начали транспортировать в больницы

Shot: Пострадавших при взрыве в ЖК в Москве начали транспортировать в больницы

Пострадавших при взрыве в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве начали транспортировать в больницы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, за остальными жильцами дома, которые не были ранены, прибыли автобусы.

Получивших травмы граждан доставляют в столичные медицинские учреждения на вертолете, разузнал Shot. Кроме того, к месту происшествия съехались сотрудники экстренных служб.

Людей из «Алых парусов» разместят в пунктах временного проживания.

До этого в правоохранительных органах Москвы рассказали, что трое пострадавших при взрыве находятся в реанимации.

Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве. Предположительно, граната или самодельное взрывное устройство (СВУ) было заложено под потолком, а во время случившегося пострадала консьержка и четверо жильцов.