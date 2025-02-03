Пойман чудовищный сом длиной 2,4 метра

Пойман самый крупный сом в истории Великобритании

В британском городе Молдон, графство Эссекс, пойман самый крупный сом в истории Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

Сом клюнул, когда 34-летний Шон Инг удил рыбу вместе с женой. Чтобы вытащить его на берег, мужчине понадобилось около полутора часов. По его словам, чудовищный сом никак не сдавался и с прежней силой натягивал леску даже после часа борьбы.

На берегу Инг взвесил и измерил свой улов. Длина сома составила более 2,4 метра, а его вес — 68 килограммов. Весы, на которых его взвешивали, оказались не рассчитаны на таких больших рыб: когда на них подвесили сома, крюк погнулся.

Хотя рыба была поймана еще в сентябре 2024 года, ее признали рекордом лишь в январе. Прежний рекорд был поставлен в мае 2024 года: тогда был пойман сом весом 64,4 килограмма. Оба сома жили в одном и том же озере близ Молдона.

Ранее сообщалось, что испанская фауна серьезно пострадала из-за вторжения гигантских сомов, которое началось по вине безответственных рыболовов. Эти рыбы бывают больше двух метров в длину и живут до 30-40 лет. При этом они очень умны, способны охотиться стаями и заботиться о потомстве. Испанским рыбам, птицам и грызунам, на которых охотятся сомы, ответить на это нечем.