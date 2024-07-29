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11:15, 29 июля 2024Из жизни

Безответственные рыболовы спровоцировали вторжение гигантских сомов

Зоолог Дельгадо: сомы распространились по рекам Испании и пожирают местную фауну

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Испанская фауна серьезно пострадала из-за вторжения гигантских сомов, которое началось по вине безответственных рыболовов. Об этом сообщает издание The Olive Press.

Сомы встречаются во многих странах Европы и, в частности, водятся в Дунае, но в Испании появились лишь недавно. Около 50 лет назад рыболовы специально привозили и выпускали сомов в испанские реки. «Это безумие какое-то, — говорит профессор зоологии Карлос Фернандес Дельгадо, преподающий в Университете Кордовы. — Потому что теперь, конечно, можно ловить сомов, но кроме них скоро ничего не останется».

Сомы быстро распространились по всей Испании и принялись пожирать испанскую живность, оказавшуюся не готовой к такому соседству. Чтобы прокормиться, крупным особям нужно несколько килограммов добычи в день, а за год тысяча сомов пожирает 700 тонн биомассы. «Через несколько лет они истребят всю местную фауну», — прогнозирует Дельгадо.

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Сомы бывают больше двух метров в длину, могут весить до ста килограммов и живут до 30-40 лет. При этом они очень умны, способны охотиться стаями и заботятся о потомстве. Испанским рыбам, птицам и грызунам, на которых охотятся сомы, ответить на это нечем. Дельгадо полагает, что их нужно спасать.

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      Олег Парамонов
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