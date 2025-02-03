Психиатр предупредил россиян об опасности дефицита солнца

Психиатр Гуревич призвал обустраивать рабочее место напротив окна

Недостаток ультрафиолета приводит к дефициту витамина D, что может провоцировать расстройства настроения и поведения и вредить здоровью мозга, рассказал психиатр Геннадий Гуревич. Об опасности дефицита солнца он предупредил россиян в беседе с «Газетой.Ru».

Доктор объяснил, что когда световой день сокращается, большинство людей идут на работу и учебу, а затем домой в темное время суток. По словам врача, это может вызвать усиление тревожности. Кроме того, дефицит солнца опасен тем, что из-за него может возникать нарушение регуляции мелатониновой и серотониновой систем.

Чтобы избежать этих проблем, Гуревич призвал как можно больше времени проводить на улице в дневное время даже в пасмурные дни. Кроме того, врач посоветовал выбирать для работы место с максимальным количеством естественного света, например, обустраивать рабочее место напротив окна.

«Необходимо разнообразить пищевой рацион включением продуктов растительного и животного происхождения, содержащих витамин D. Также не стоит забывать, что физическая активность повышает уровень серотонина», — отметил врач.

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