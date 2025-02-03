Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:29, 3 февраля 2025Забота о себе

Психиатр предупредил россиян об опасности дефицита солнца

Психиатр Гуревич призвал обустраивать рабочее место напротив окна
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Недостаток ультрафиолета приводит к дефициту витамина D, что может провоцировать расстройства настроения и поведения и вредить здоровью мозга, рассказал психиатр Геннадий Гуревич. Об опасности дефицита солнца он предупредил россиян в беседе с «Газетой.Ru».

Доктор объяснил, что когда световой день сокращается, большинство людей идут на работу и учебу, а затем домой в темное время суток. По словам врача, это может вызвать усиление тревожности. Кроме того, дефицит солнца опасен тем, что из-за него может возникать нарушение регуляции мелатониновой и серотониновой систем.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Чтобы избежать этих проблем, Гуревич призвал как можно больше времени проводить на улице в дневное время даже в пасмурные дни. Кроме того, врач посоветовал выбирать для работы место с максимальным количеством естественного света, например, обустраивать рабочее место напротив окна.

«Необходимо разнообразить пищевой рацион включением продуктов растительного и животного происхождения, содержащих витамин D. Также не стоит забывать, что физическая активность повышает уровень серотонина», — отметил врач.

Ранее невролог Наталия Глотова предупредила, что перенесенный коронавирус может вызвать старение мозга. Врач отметила, что такие последствия возможны даже после легкой формы заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в «Алых Парусах». Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Перевозки по железной дороге в России упали

      Врач назвала способы избавиться от запаха старости

      Стали известны подробности операции Азербайджана на границе с Россией

      Пьяный турист помочился в зале прилета аэропорта Таиланда

      Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

      Названы способы защититься от мошенничества в популярной онлайн-игре

      Россиянам объяснили необходимость ужесточения наказания за несообщение данных в военкомат

      Швеция установила причину обрыва подводного кабеля

      Замглавы администрации российского города арестован за получение миллионной взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше