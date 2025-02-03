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12:12, 3 февраля 2025Экономика

Раскрыто отношение россиян к собранным в Китае машинам

«Автостат»: 52,6 % россиян скептично относятся к собранным в КНР западным авто
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Более половины (52,6 процента) россиян скептично относятся к собранным в Китае машинам ушедших из РФ брендов, включая европейские, японские и южнокорейские марки. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты совместного с порталом DRIVE2.RU опроса.

Опрос провели в январе 2025 года среди более двух тысяч автовладельцев из российских регионов. По его итогам выяснилось, что более половины респондентов считают собранные в КНР машины западных брендов недостаточно качественными. По их мнению, подобные автомобили по качеству хуже тех, что производятся непосредственно в ЕС, Японии или Южной Корее.

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В свою очередь, почти каждый пятый (18,2 процента) опрошенный не придает значения этому фактору. Подобную точку зрения разделили еще 17,9 процента респондентов, отметив, что для них важным обстоятельством является стоимость автомобиля. Еще 10 процентов при выборе машины обращают внимание на поддержку производителем функционирования электронных устройств и сохранение гарантии, а для 1,3 процента важно наличие русификатора в мультимедийной системе и навигации.

Ранее глава управляющей компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов назвал одним из самых слабых мест китайских машин работу электроники и программного обеспечения (ПО). Также оставляет желать лучшего качество металла и сборки. Еще одним уязвимым местом китайских машин аналитик назвал их подвески, которые могут создать большие проблемы владельцам при регулярной езде по грунтовым дорогам.

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