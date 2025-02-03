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13:46, 3 февраля 2025Культура

Реакция Бейонсе на выигрыш «Грэмми» стала мемом

Ошеломленная реакция певицы Бейонсе на выигрыш «Грэмми» стала мемом в соцсетях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Ошеломленная реакция американской певицы Бейонсе на церемонии вручения премии «Грэмми» вызвала широкие обсуждения в соцсетях и стала мемом. Об этом пишет Page Six.

Артистка получила статуэтку за лучший альбом в стиле кантри Cowboy Carter. Отмечается, что Бейонсе прибыла на мероприятие всего за несколько минут до того, как было объявлено ее имя, из-за чего исполнительница была застигнута врасплох. Одетая в золотистое платье с узором певица застыла на месте и в шоке оглядывала пространство вокруг себя.

Пользователи сети сразу обратили внимание на забавный момент и начали делиться постами с Бейонсе. «Я буквально каждый день 2025 года», — написал один из поклонников артистки. «Я, когда в 2025 году действительно произойдет что-то хорошее», — добавил другой.

Ранее Бейонсе обвинили в несправедливой победе на премии «Грэмми». Церемония вручения престижной музыкальной премии состоялась 2 февраля в Лос-Анджелесе.

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