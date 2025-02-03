Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году

Эксперт Санина: Россияне будут трудиться шесть дней, с 27 октября по 1 ноября

Граждане России будут трудиться шесть дней в неделю только один раз за 2025 год — с 27 октября по 1 ноября. Дело в том, что выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября, проинформировала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, пишет РИА Новости.

«В 2025 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», — уточнила Санина.

В текущем году выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября. Так, праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся со 2 по 4 ноября.

Ранее юрист Ольга Владимирова рассказала, что дополнительный выходной, связанный с Днем защитника отечества, перенесли с 24 февраля на 8 мая. Поэтому у россиян не будет трех выходных подряд в последний месяц зимы. Получается, что выходными днями будут 23 и 24 февраля. При этом длинные выходные у россиян будут с 1 по 4 и с 8 по 11 мая соответственно, заключила юрист.