Сообщения об американских миротворцах под Курском не подтвердились

Сообщения о размещении американских миротворцев под Курском не подтвердились

Сообщения о том, что Россия якобы рассматривает возможность размещения американских миротворцев в Курской области, начали распространяться в соцсетях 3 февраля. Однако данная информация не нашла реального подтверждения.

В публикациях утверждается, что в рамках переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном Россия положительно рассматривает предложение США о размещении иностранных войск на приграничной территории для выполнения специальных задач. В качестве подтверждения данных сведений к посту прикреплена 30-секундная видеозапись — на кадрах запечатлен фрагмент обращения официального представителя МИД России Марии Захаровой на фоне символики министерства. «Вопрос о необходимости размещения миротворцев в Курской области также направлен представителям Киева», — говорит она.

В действительности тиражируемое видео является дипфейком, о чем можно судить по ряду признаков. В частности, на кадрах заметно неестественное движение бровей и губ спикера вкупе с несоответствием темпу речи, а также слабовыраженная мимика и интонация. Кроме того, видно, что изображение нередко «рябит». Для создания данного дипфейка была использована запись брифинга Захаровой, датированная 23 января текущего года, — она говорила о рисках интервенции сил НАТО в ситуацию на Украине. «Вновь хотели бы напомнить, что интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России», — отметила Захарова.

Никаких подобных видеообращений не было опубликовано на официальном сайте МИД, что, как правило, является обычной практикой. Также об этом не сообщалось в личном Telegram-канале представителя ведомства.

Сообщения о том, что Захарова якобы заявила о возможном размещении миротворческих сил НАТО на российской территории, не получили широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».