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14:05, 3 февраля 2025Путешествия

Турист ворвался в магазин марихуаны в Таиланде, украл товар и попал на камеры

Турист ограбил магазин марихуаны в Паттайе и попал на камеры видеонаблюдения
Алина Черненко

Кадр: The Nation

Иностранный турист обокрал магазин марихуаны на тайском курорте Паттайя и попал на камеры видеонаблюдения. Об этом пишет портал Nation Thailand.

По данным источника, инцидент произошел в воскресенье, 2 февраля, в магазине Bud Box Pattaya в районе Банг Ламунг. На записи видно, как высокий белый мужчина крепкого телосложения разбивает стекло входной двери, чтобы просунуть руку и отпереть замок. Затем врывается в помещение, забирает товар и уходит.

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После просмотра записи с камер владелец магазина, 35-летний Атипол Нарерк, подал жалобу в полицейский участок Паттайи. Он заявил, что злоумышленником оказался его постоянный клиент. Уточняется, что сумма ущерба составила 10 тысяч батов (около 29 тысяч рублей).

Ранее на этом же курорте Таиланда местная жительница украла у россиянина сотни тысяч рублей и потратила деньги на отпуск с семьей. Тайка забрала забытую иностранцем сумку с деньгами и мобильным телефоном со стола возле магазина.

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