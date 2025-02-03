Украина атаковала сразу три населенных пункта в одном регионе

Белгородский глава Гладков: ВСУ ударили по Грайворону и селам Кукуевка и Долгое

Украина атаковала сразу три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Грайворон, а также селам Кукуевка и Долгое в Валуйском округе. По словам Гладкова, при ударе ВСУ обошлось без пострадавших, однако зафиксирован ряд повреждений. Так, в Грайвороне повреждены крыши домов и сгорел один автомобиль, а в Долгом — производственные помещения.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток», — сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 3 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России с помощью 70 беспилотников.