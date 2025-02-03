Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:17, 3 февраля 2025Бывший СССР

Украинская спортсменка рассказала о создании гей-батальонов ВСУ

РИА Новости: В ВСУ появились гей-батальоны, которые сидят в тылу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) создала сидящие в тылу подразделения, укомплектованные представителями нетрадиционных сексуальных ориентаций. О появлении гей-батальонов (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ) рассказала украинская спортсменка Лариса Жалинская в беседе с РИА Новости.

«Именно в рядах вооруженных сил Украины, там есть и гей-батальоны. И все что угодно…. То есть, вот они сидят где-то в тылу (....) набрали там 15 людей, так сказать, которые себя заявляют нетрадиционными персонами, и их пиарят, что вот у нас тоже такое есть», — рассказала Жалинская.

По ее словам, в дальнейшем под предлогом существования «небинарного батальона» Киев будет просить дополнительную финансовую помощь у Запада.

Ранее в Одессе языкового инспектора-гея мобилизовали военкомы. Это произошло, несмотря на диагностированную у него депрессию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД назвали ответственных за удар по школе-интернату в Судже

      Спящий мужчина изнасиловал женщину

      Названа главная мешающая избавиться от жира на животе ошибка в тренировках

      Флагманы Apple и Samsung сравнили

      Житель Селидово рассказал об убивавшем мирных жителей снайпере ВСУ

      Трамп оскорбил чиновников из USAID

      Украинская спортсменка рассказала о создании гей-батальонов ВСУ

      Добровольческий отряд «Тигр» переименуют в честь Ефремова

      В офисе Зеленского раскритиковали план Трампа по Украине

      Толпа подростков избила пассажира электрички в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше