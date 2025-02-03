РИА Новости: В ВСУ появились гей-батальоны, которые сидят в тылу

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) создала сидящие в тылу подразделения, укомплектованные представителями нетрадиционных сексуальных ориентаций. О появлении гей-батальонов (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ) рассказала украинская спортсменка Лариса Жалинская в беседе с РИА Новости.

«Именно в рядах вооруженных сил Украины, там есть и гей-батальоны. И все что угодно…. То есть, вот они сидят где-то в тылу (....) набрали там 15 людей, так сказать, которые себя заявляют нетрадиционными персонами, и их пиарят, что вот у нас тоже такое есть», — рассказала Жалинская.

По ее словам, в дальнейшем под предлогом существования «небинарного батальона» Киев будет просить дополнительную финансовую помощь у Запада.

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