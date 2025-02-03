В Госдуме обратились к спящим агентам на Украине на фоне взрыва в ЖК «Алые Паруса»

Спящим агентам России на Украине пора начинать работу. Так к российским оперативникам в этой стране обратился депутат Госдумы Евгений Попов, его заявление опубликовано в Telegram.
Попов опубликовал пост на фоне сообщений о взрыве в жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве, где, по предварительным данным, сработало самодельное устройство. Возможно, жертвой взрыва стал президент федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.
«"Спящим" на Украине пора просыпаться», — написал в блоге Попов.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы рассматривают в качестве основной версии произошедшего в ЖК «Алые Паруса» заказное преступление.