В Госдуме обратились к спящим агентам на Украине на фоне взрыва в ЖК «Алые Паруса»

Депутат ГД Попов: Спящим агентам на Украине пора просыпаться

Спящим агентам России на Украине пора начинать работу. Так к российским оперативникам в этой стране обратился депутат Госдумы Евгений Попов, его заявление опубликовано в Telegram.

Попов опубликовал пост на фоне сообщений о взрыве в жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве, где, по предварительным данным, сработало самодельное устройство. Возможно, жертвой взрыва стал президент федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

«"Спящим" на Украине пора просыпаться», — написал в блоге Попов.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы рассматривают в качестве основной версии произошедшего в ЖК «Алые Паруса» заказное преступление.